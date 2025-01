Cecilia Sala: "Dormo per terra in cella, mi hanno tolto anche gli occhiali. Fate presto". Tajani convoca l'ambasciatore iraniano

"Dormo per terra in cella e mi hanno tolto anche gli occhiali". Secondo il Corriere della Sera, è uno dei passaggi delle tre chiamate - alla madre, al padre e al compagno - concesse ieri, primo giorno dell’anno, a Cecilia Sala, giornalista del Foglio e di Chora Media, arrestata il 19 dicembre e rinchiusa nel carcere di Evin.

«Tratteremo la reporter italiana in modo dignitoso», avevano promesso le autorità di Teheran ma secondo il quotidiano milanese a Sala «è riservato lo stesso trattamento delle prigioniere politiche che affollano le celle del carcere simbolo della repressione della Repubblica islamica». Come raccontato a chi ha potuto sentirla, «nella cella lunga quanto lei sdraiata, Cecilia non ha un materasso e dorme per terra, su una coperta. Ne ha un’altra per proteggersi dal freddo di Evin e congela. Non vede nessuno dal 27 dicembre, dal giorno in cui ha incontrato l’ambasciatrice Paola Amedei». E ancora: «non vede nemmeno le guardie che la spiano e la controllano, perchè le passano il cibo - molti datteri - da una fessura della porta. Non ha ricevuto nessun pacco. Nessun panettone. Nessun cioccolato, nè sigarette, nè maglioni, nè i quattro libri che già immaginavamo tra le sue mani, nè la mascherina per proteggersi dalla luce al neon accesa 24 ore su 24, nè beni di prima necessità. Anzi: a Cecilia Sala sono stati confiscati gli occhiali da vista». «Fate presto», ha detto la giornalista nella prima chiamata dopo l’arresto. Lo ha ripetuto anche ieri: «fate presto».