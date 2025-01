Strage di New Orleans: tra le 14 vittime una 18enne, la madre di un bimbo di 4 anni e un ex star del football

Un noto ex giocatore di football universitario americano, una giovane aspirante infermiera, la madre di un bambino di quattro anni, un tecnico audiovisivo 25enne e uno studente al suo primo anno di università sono tra le vittime dell’attacco di Capodanno a New Orleans costato la vita a 14 persone. Le loro identità sono state rese pubbliche dalle rispettive famiglie e dai loro parenti mentre sono ancora in corso gli esami post mortem da parte delle autorità, riportano oggi i media internazionali.

L’ex giocatore di football universitario era il 28enne Martin 'Tiger' Bech, ex alunno della Princeton University, la prestigiosa università che ne ha confermato il decesso. «Non c'era soprannome più appropriato per un giocatore della Princeton che ho allenato», ha detto in un comunicato l'allenatore Bob Surace. «Era una 'Tigrè in ogni senso: un feroce concorrente con un’energia infinita, un amato compagno di squadra e un amico premuroso», ha aggiunto.