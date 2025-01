Il regista Jeff Baena, marito di Aubrey Plaza, è morto suicida a 47 anni

Il regista e sceneggiatore americano indipendente Jeff Baena, marito dell’attrice Aubrey Plaza, è morto suicida a 47 anni.

Baena, creatore di film come «Zombie Love» (2014) e «In Sin» (2017) è stato trovato privo di vita nella sua residenza a Los Angeles.

L'artista, originario di Miami, si era laureato in Cinema alla New York University nel 1999 per poi avvicinarsi a Hollywood e muovere i primi passi come assistente di registi come Robert Zemeckis e David O. Russell. Ha fatto il suo debutto nel cinema come co-sceneggiatore di Strange Coincidences (2004), diretto da Russell e con un cast eccezionale di attori, tra cui Dustin Hoffman, Mark Wahlberg e Jude Law. Aveva sposato Plaza nel 2021 dopo 10 anni di relazione.