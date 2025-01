Paura su un volo diretto a Roma. Atterraggio d'emergenza a Sharm el-Sheikh

Un aereo charter diretto a Roma-Fiumicino ha effettuato un «atterraggio d’emergenza questo pomeriggio» all’aeroporto di Sharm el-Sheikh a causa di un principio di «incendio a bordo» innescato da un «guasto» circa 25 minuti dopo il decollo dallo stesso scalo. Lo riferiscono fonti aeroportuali egiziane al Cairo precisando che si tratta di un velivolo della Etf Airways, una compagnia aerea croata specializzata in voli charter. Dopo una riparazione, il Boeing 737-8Q8 è ripartito con due ore di ritardo e tutti i passeggeri oltre all’equipaggio, per un totale di circa 200 persone. L’atterraggio del volo NO6243 ha causato «uno stato di allerta elevato per i mezzi antincendio e le ambulanze dell’aeroporto», viene precisato. Il pilota è comunque «riuscito ad atterrare in sicurezza». Appena ieri sera, sempre nell’aeroporto internazionale della località balneare egiziana, un Airbus A321 della compagnia russa "Ural Air» diretto a Ekaterinburg con 236 passeggeri a bordo aveva compiuto un atterraggio di emergenza per un «guasto tecnico a uno dei motori, dieci minuti dopo il decollo», come ha sintetizzato il sito della tv Sky News Arabia citando fonti ufficiali egiziane.