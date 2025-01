Italia e SpaceX, accordo da 1,5 miliardi: accelerazione dall'incontro Trump-Meloni a Mar-a-Lago

Di Elon Musk , mediatore dell’incontro e asso nella manica di Meloni , non si è vista traccia a Mar-a-Lago , ma i suoi progetti di investimento in Italia continuano ad aleggiare e, anzi, a prendere corpo. È dell’ultima ora, infatti, la notizia rilanciata da Bloomberg secondo la quale proprio i colloqui tra Trump e Meloni abbiano impresso un deciso impulso al dossier SpaceX per un contratto di 5 anni che prevede la fornitura al governo di servizi di telecomunicazione sicuri , un’operazione dal valore di 1,5 miliardi di euro .

Tutto questo non mette in secondo piano il peso degli altri temi affrontati:

La premier Meloni si è recata in Florida con la preoccupazione che nuovi dazi danneggino il made in Italy, che dipende dall’export e rischia una battuta d’arresto con conseguenze sull’ancora debole ripresa economica. L’Italia, pur non avendo raggiunto il 2% del PIL in spese militari, si è impegnata a farlo e può vantare il maggior contributo di personale nelle missioni di pace a livello internazionale. Tuttavia, Trump potrebbe chiedere un aumento sino al 5%.

Meloni come interlocutore chiave tra USA e UE

Nonostante le difficoltà, Meloni può contare su una forte apertura di credito da parte di Trump, che ha elogiato la sua leadership. Questo potrebbe consolidare il suo ruolo di interlocutore chiave tra le due sponde dell’Atlantico, facendola emergere come un ponte diplomatico tra USA e UE.

Un tale riconoscimento rafforzerebbe la posizione internazionale di Meloni, ponendola al centro delle tensioni geopolitiche e delle relazioni transatlantiche.