“Indistruttibile!”: Charlie Hebdo commemora i dieci anni dall'attentato in redazione

«Indestructible!», indistruttibile. È il titolo che Charlie Hebdo ha scelto per la prima pagina dell’edizione speciale per commemorare i 10 anni dal sanguinoso attacco alla sua redazione, a Parigi. Il 7 gennaio del 2015, i fratelli Cherif e Said Kouachi, francesi di origine algerina, fecero irruzione nella sede della rivista satirica armati di fucili AK-47, al grido di «Allah Akbar» e spararono su giornalisti e disegnatori. I morti furono dodici, di cui 8 dipendenti della rivista.

Domani uscirà un numero di 32 pagine con una raccolta delle 40 migliori caricature su Dio tra le 350 ricevute nel concorso internazionale lanciato alla fine dello scorso anno. «La voglia di ridere non morirà mai», si legge.

«La satira possiede una virtù che ci ha aiutato a superare questi anni tragici: l’ottimismo», ha scritto il direttore Riss (pseudonimo di Laurent Sourisseau) nel suo editoriale. «Se abbiamo voglia di ridere, abbiamo voglia di vivere. La risata, l’ironia, la caricatura sono segni di ottimismo», ha proseguito.

Per domani, alle 11,30, è prevista una cerimonia di commemorazione cui parteciperanno tra gli altri il presidente francese Emmanuel Macron, la maggior parte dei ministri e la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. «Il terrorismo è un pericolo che ancora alligna nelle nostre società e questo implica che non possiamo allentare la presa ma dobbiamo vigilare», ha detto Macron parlando oggi agli ambasciatori francesi.