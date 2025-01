Usa, morto il primo malato grave di aviaria: aveva 65 anni

Negli Stati Uniti è stata registrata la prima morte umana legata all’influenza aviaria. Lo hanno annunciato le autorità sanitarie dello stato americano della Louisiana, precisando che si trattava di un paziente anziano affetto da altre patologie.

Il paziente, di età superiore ai 65 anni, era stato ricoverato in ospedale per una malattia respiratoria e costituiva il primo caso grave di contaminazione umana da virus H5N1 rilevato nel Paese. Nonostante questo decesso, il rischio rappresentato dall’influenza aviaria per la salute pubblica rimane «basso», stimano le autorità nel loro sito.