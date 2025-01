Iran: "L'arresto di Cecilia Sala non è una ritorsione, ci auguriamo che il caso sia risolto presto"

L’arresto di Cecilia Sala non rappresenta «una ritorsione» dell’Iran in risposta alla detenzione del cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi da parte dell’Italia su mandato degli Stati Uniti. A chiarirlo è stata la portavoce del governo di Teheran, Fatemeh Mohajerani, in dichiarazioni riportate dall’agenzia Isna. Mohajerani ha precisato che «l'arresto di Sala non è correlato ad alcuna altra questione» ed espresso l’auspicio che «il suo problema venga risolto».

L'interesse di Abedini per Cecilia Sala

Intanto, nel carcere di Opera, dove è detenuto, Abedini Najafabani ha chiesto nuovamente informazioni su Cecilia Sala al suo legale, Alfredo De Francesco, durante un colloquio durato circa 40 minuti. «Continua a vedere il suo volto accostato a quello della giornalista in tv e quindi mi ha richiesto di lei», ha spiegato De Francesco all’AGI. Già in un precedente incontro, Abedini aveva domandato chi fosse la donna citata nei servizi televisivi a lui collegati.