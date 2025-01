Caso Cecilia Sala, Wsj: l'Iran si aspetta ora liberazione di Abedini

Dopo aver rimesso in libertà la giornalista Cecilia Sala, l’Iran si aspetta il rilascio dell’uomo d’affari iraniano Mohammad Abedini, per il quale gli Stati Uniti avevano chiesto l’estradizione. Lo riporta il 'Wall Street Journal', secondo il quale nell’accordo tra Roma e Teheran ci sarebbe anche la liberazione dell’uomo accusato dagli Stati Uniti di aver fornito all’Iran componenti elettronici usati per droni militari che hanno provocato, in un attacco in Giordania, la morte di tre soldati americani.

La premier Giorgia Meloni, aggiunge il quotidiano finanziario newyorkese, era in attesa di informare alcuni rappresentanti del governo italiano riguardo l’avvio della seconda fase dell’accordo tra i due Paesi. Il rilascio di Abedini dal carcere Opera di Milano potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Al momento, aggiunge il Wall Street Journal, non è stato emesso nessun ordine dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.