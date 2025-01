Brucia l'oasi di Hollywood: 30mila sfollati, 200mila le case senza elettricità. Le immagini dell'incendio che devasta Los Angeles

Da Tom Hanks ad Adam Sandler e Steven Spielberg: le star di Hollywood che vivono nell’oasi californiana di Pacific Palisades si trovano ad affrontare l’emergenza legata ai roghi che stanno attaccando da ore ville, edifici e boschi. A nordovest di Los Angeles, tra Malibu e Santa Monica, la gente è in fuga. Il vento, che soffia a oltre ottanta chilometri l’ora, spinge le fiamme.

«Siamo allo 0% di contenimento»: lo ha affermato il dipartimento dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, come riporta Sku News. L’incendio, spiegano, sta mostrando un «comportamento estremo» e continua a «mettere alla prova» il lavoro dei servizi di emergenza. Si prevede che forti raffiche di vento fino a 60 miglia orarie continueranno per tutto il giorno causando l’estensione dei roghi.

Le star stanno lasciando le loro residenze. L’attore James Woods ha filmato l’incendio davanti alla sua villa e ha postato su X le immagini.

In quest’area Hanks ha una residenza da oltre 25 milioni di dollari. Qui vivono altre celebrità come Billy Crystal, Dan Aykroyd, Steve Guttenberg, Adam Sandler, Bradley Cooper, Kate Hudson e il rapper Andre Romell Young, conosciuto come Dr Dre.