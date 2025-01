Passeggero molesto causa il dirottamento del volo, Ryanair chiede 15mila euro di risarcimento

Il comportamento ingiustificabile di questo passeggero - afferma Ryanair che ha intentato la causa al tribunale distrettuale di Dublino - ha costretto il volo a deviare verso Porto , dove è stato ritardato per la notte, causando inutili interruzioni a 160 passeggeri e la perdita di un giorno intero della loro vacanza . Ryanair - si legge ancora - ha una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti della cattiva condotta dei passeggeri e continuerà a prendere misure decisive per combattere i comportamenti indisciplinati dei passeggeri sugli aerei a beneficio della stragrande maggioranza dei passeggeri che non interrompono i voli.

"È inaccettabile che i passeggeri, molti dei quali in partenza con la famiglia o gli amici per godersi una rilassante vacanza estiva, subiscano inutili disagi e riducano il tempo di vacanza a causa del comportamento indisciplinato di un passeggero. Eppure, questo è stato purtroppo il caso dei passeggeri di questo volo da Dublino a Lanzarote lo scorso aprile, che è stato costretto a dirottare a Porto a causa del comportamento di disturbo di un singolo passeggero, causando 15 mila euro di pernottamento, spese per i passeggeri e costi di atterraggio.

Abbiamo ora avviato un procedimento civile per recuperare questi costi da questo passeggero. Questo dimostra solo una delle tante conseguenze che i passeggeri che interrompono i voli dovranno affrontare come parte della politica di tolleranza zero di Ryanair e speriamo che questa azione scoraggi ulteriori comportamenti del genere sui voli in modo che i passeggeri e l’equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso", afferma un portavoce della compagnia.