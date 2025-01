Rodrigo Bentancur tranquillizza tutti: "Sto bene" dopo lo spavento per il malore in campo

Rodrigo Bentancur, centrocampista del Tottenham, ha rassicurato tifosi e compagni con un messaggio e una foto pubblicati sui social dal letto d'ospedale. "Tutto bene, ragazzi! Grazie per i messaggi! E congratulazioni per la vittoria alla squadra!", ha scritto Bentancur, apparendo sorridente accanto alla moglie. Dopo il violento scontro durante la semifinale di Carabao Cup contro il Liverpool, l'ex giocatore di Juventus e Boca Juniors aveva destato preoccupazione, ma ora il peggio sembra passato.

Lo spavento durante Tottenham-Liverpool

Dopo un calcio d’angolo, Bentancur ha colpito la palla di testa ma è caduto a terra come se avesse perso conoscenza. L’arbitro ha interrotto immediatamente il gioco, permettendo l’ingresso dei soccorsi. Portato fuori in barella con l’ausilio di una maschera d’ossigeno, il centrocampista uruguaiano ha comunque rassicurato il pubblico con un gesto di pollice in su. La partita è ripresa solo dopo un lungo stop, che ha comportato ben 11 minuti di recupero nel primo tempo.