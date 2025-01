Trump condannato per il caso Stormy Daniels, ma non va in carcere: al presidente eletto neanche una multa

Donald Trump è stato condannato nel caso dei pagamenti a Stormy Daniels ma non andrà in carcere. Lo ha detto il giudice Juan Merchan leggendo la sentenza. Al presidente eletto non sarà comminata neanche una multa. La condanna comunque macchia la fedina penale del presidente eletto. Todd Blanche, avvocato di Donald Trump, in collegamento video con la Corte suprema statale, ha annunciato il ricorso in appello.

La vicenda, risalente al 2016, riguarda un pagamento di 130.000 dollari, effettuato poco prima delle elezioni presidenziali, che secondo l’accusa sarebbe stato finalizzato a proteggere la reputazione di Trump in vista del voto. Trump ha sempre negato sia la relazione sia ogni illecito, definendo le accuse un’operazione politica.