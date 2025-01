Fiamme a Los Angeles, come la vivono i vip italiani. Ferro: “Io e la mia famiglia stiamo bene”. Canalis: “Il mio cuore è lì”

Dopo un iniziale riserbo, forse per pudore nei confronti dei morti e della devastazione degli incendi, Tiziano Ferro, che vive a Los Angeles - dove si è trasferito anni fa per vivere insieme a quello che è oggi il suo ex marito, Victor Allen - ha deciso di parlare per la prima volta, raccontando via social come sta e come stanno i suoi bambini Margherita e Andres di tre e due anni. Il 44enne cantante di Latina, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia: «Grazie per tutti i messaggi e i pensieri che mi avete inviato in un momento così drammatico. In queste ore sto cercando di aiutare chi sta vivendo enormi difficoltà. Fortunatamente io, la mia famiglia e i miei amici stiamo bene». Con queste parole ha tranquillizzato i suoi fan lasciando intendere, tra le righe, che la sua casa a Los Angeles non sia stata colpita dalle fiamme che hanno già distrutto moltissime ville hollywoodiane, da quelle di Anthony Hopkins e Ben Affleck a quelle di Adam Brody, Paris Hilton e molti altri.