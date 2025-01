Kiev annuncia: "Catturati due nordcoreani nel Kursk"

Le truppe ucraine impegnate nella regione russa di Kursk hanno rivendicato la cattura di due soldati nordcoreani, e di averli consegnati all’intelligence a Kiev per gli interrogatori. Né Mosca e né Pyongyang hanno commentato, ma se la notizia fosse confermata sarebbe la prima volta che i militari di Kim Jong-un finiscono nelle mani degli ucraini, a fare luce sul loro effettivo ruolo al fianco delle forze armate di Vladimir Putin. E’ stato Volodymyr Zelensky a dare l’annuncio della cattura dei due nordcoreani: «Sebbene feriti, sono sopravvissuti e sono stati portati a Kiev e stanno parlando con gli investigatori dell’Sbu», ha scritto sui social. I due - secondo quanto hanno riferito gli 007 ucraini - hanno confermato di essere soldati scelti dell’esercito. Uno in particolare, che si è qualificato come fuciliere, aveva una falsa carta d’identità russa ed ha affermato che credeva di «andare in Russia per l’addestramento, non per combattere una guerra contro l’Ucraina».