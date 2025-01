Ucraina, la brigata Azov cerca nuove reclute: tra i requisiti la lingua inglese

«Stiamo combattendo per non permettere alla Russia di avvicinarsi all’ Europa », ha dichiarato 'Karl', sostenendo che se l' Ucraina dovesse cadere, Mosca continuerebbe a minacciare la Polonia , gli Stati baltici e altre nazioni, alcune delle quali più piccole dell’ Ucraina .

Il comandante della brigata - conosciuto come 'Karl', riporta il Guardian - ha detto che Azov spera in gran parte di reclutare persone con esperienza militare «perché l’Ucraina è più piccola della Russia » e ha bisogno di tutto l’ aiuto possibile in una lotta di importanza internazionale .

Dall’inizio dell’invasione da parte della Russia sono stati uccisi 15 britannici, tra soldati e volontari, inclusi due questo mese: un medico di prima linea scozzese, il 26enne Jordan Maclachlan, e un ex soldato dell’esercito britannico, il 34enne Jake Waddington, membro della Legione Internazionale. Gli stranieri che chiedono di unirsi ad Azov devono completare un processo di reclutamento, con colloqui a Kiev, che secondo 'Karl' includono una valutazione psicologica «e un test con la macchina della verità, per verificare che non lavorino sotto copertura per le forze speciali russe».