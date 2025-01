Accordo Israele-Hamas per gli ostaggi? Nessuna traccia dei piccoli Kfir e Ariel Bibas rapiti con la mamma

Nella lista «umanitaria» degli ostaggi che Hamas dovrà rilasciare per primi se l’accordo andrà in porto ci sono donne, bambini, uomini sopra i 50 anni o feriti. La censura militare ha autorizzato i media israeliani a pubblicare il contenuto dell’intesa in tre fasi. Tra i 33 rapiti del primo gruppo ci sono gli unici due bambini che non furono rilasciati a novembre del 2023: Kfir e Ariel Bibas, trascinati via dai terroristi dal kibbutz di Nir Oz a Gaza con la madre Shiri il 7 ottobre, quando avevano 9 mesi e 4 anni. Il padre, Yarden, fu portato via separatamente.

Di loro non si sa nulla da più di un anno. Hamas dichiarò nei mesi scorsi che erano rimasti uccisi in un bombardamento israeliano sulla Striscia, comunicandolo in diretta al padre in un drammatico video poi reso pubblico. Finora però l’Idf non ha trovato nell’enclave alcuna prova che Kfir, Ariel e la madre siano effettivamente morti. Ora, se l’accordo sarà siglato, i parenti potranno conoscere finalmente la verità sulla sorte dei loro cari. Per martedì sera il Forum delle famiglie ha previsto un intervento pubblico del nonno dei due bambini dai capelli rossi, Eli.