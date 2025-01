Accordo strategico Iran-Russia: una nuova alleanza per commercio, energia e difesa

La Repubblica islamica ha anche un accordo a lungo termine con la Cina , sebbene i suoi dettagli rimangano riservati. Durante i suoi 45 anni di stallo con gli Stati Uniti e il conseguente isolamento internazionale, Teheran ha costantemente cercato di approfondire la sua cooperazione con Mosca e Pechino . La relazione con Mosca si è evoluta in una partnership strategica completa , non solo economica ma anche politica, che riflette gli interessi condivisi nella stabilità regionale e nel contrasto all’ influenza occidentale .

Il nuovo Accordo di partenariato strategico globale tra Iran e Russia - la cui firma è prevista venerdì 17 gennaio a Mosca dopo i colloqui tra i presidenti Vladimir Putin e Masoud Pezeshkan - segna un passo significativo nell’alleanza in evoluzione tra i due Paesi. Impegnate ad affrontare sfide comuni, Mosca e Teheran firmeranno un documento che avrà implicazioni di vasta portata, in particolare per la difesa , il commercio e l’ energia . Aree chiave di collaborazione, tra cui i trasporti , il settore energetico, la difesa e la sicurezza regionale, saranno al centro di questo accordo storico.

I due Paesi hanno firmato per la prima volta un accordo a lungo termine nel marzo 2001 , ufficialmente intitolato "Trattato sulla fondazione delle relazioni reciproche e sui principi di cooperazione tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione russa"; dopo vari rinnovi, la sua scadenza è prevista per il 2026 , ma alla luce del nuovo contesto non solo dei rapporti bilaterali, molto cresciuti rispetto a 24 anni fa , ma anche della situazione internazionale si è deciso di riscrivere il documento.

Un’altra caratteristica distintiva delle relazioni tra Mosca e Teheran è la loro collaborazione in campo militare: i due Paesi sono diventati i rispettivi fornitori di armi più importanti, in particolare per quanto riguarda le tecnologie militari avanzate come i droni. La fornitura di droni da parte di Teheran, prodotti internamente nella Repubblica russa del Tatarstan, ha rafforzato significativamente entrambe le parti finanziariamente e militarmente. La firma dell’Accordo arriverà dopo che il mese scorso sia l’Iran che la Russia hanno perso il loro principale alleato in Medio Oriente, Bashar al-Assad in Siria, quando una coalizione di insorti ha conquistato Damasco in pochi giorni.

Nonostante la promessa di una cooperazione più approfondita, la relazione Iran-Russia non è priva di sfide, fanno notare gli analisti. «Le differenze politiche interne, le difficoltà economiche causate dalle sanzioni e dalla guerra e le differenze negli obiettivi geopolitici a lungo termine hanno creato in passato barriere al pieno potenziale di questa partnership», fa notare il Moscow Times in un’analisi sul futuro delle relazioni bilaterali.