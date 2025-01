Incendi a Los Angeles: 25 morti. La polvere anti fiamme tinge di fucsia la città

Dal rosso intenso delle fiamme che da giorni stanno devastando interi quartieri e chilometri di costa al rosa dei liquidi ritardanti lanciati dagli aerei nella speranza di spegnere gli incendi. Los Angeles si tinge di fucsia per via del Phos-Chek , una miscela di sostanze chimiche utilizzate per estinguere o rallentare la diffusione di un rogo, più resistenti dell’acqua.

Ci sono ancora decine di persone disperse nelle aree devastate dagli incendi ancora attivi a Los Angeles . I morti accertati sono invece 25 . Lo hanno detto le autorità della città californiana in conferenza stampa, spiegando che non sono ancora terminate le operazioni di ricerca tra le macerie lasciate dal rogo Palisades (a ovest) e dall’ Eaton , che brucia invece a est, nei sobborghi di Altadena e Pasadena .

Un mix reso speciale da quel colore rosa brillante aggiunto per garantire che i vigili del fuoco possano vederlo. Il risultato nella metropoli e i suoi dintorni in questi giorni è sorprendente e, nella casa del cinema, fa pensare agli effetti speciali di qualche film: colline, alberi, ville, automobili e strade sono coperte da una polvere colorata che si insinua tra le macerie e crea un netto contrasto con il nero o il grigio scuro delle zone ridotte in cenere. Pur essendo uno strumento potente contro gli incendi, specialmente così vasti e potenti come quelli di Los Angeles, il problema di queste sostanze è che, secondo alcune ricerche, contengono metalli pesanti tossici come cromo e cadmio e altre sostanze chimiche dannose per la salute umana e l’ambiente.

Secondo dati ufficiali, oltre 440 milioni di galloni di ritardante sono stati applicati su terreni federali, statali e privati tra il 2009 e il 2021 che, per i ricercatori, significa che più di 400 tonnellate di metalli pesanti sono state rilasciate nell’ambiente. Sia il governo che l’azienda che produce la sostanza utilizzata anche in California, Perimeter Solutions, hanno contestato l’analisi sostenendo che i loro ritardanti hanno superato «test approfonditi per confermare che soddisfino rigorosi standard per la sicurezza».