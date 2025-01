Divieto, tregua o sopravvivenza: i possibili scenari per TikTok negli USA (e l’eventuale acquisizione di Musk)

A quattro giorni dalla scadenza del termine per la vendita di TikTok negli Stati Uniti, permane l’incertezza sul futuro del social network, che potrebbe sopravvivere in questo Paese di oltre 170 milioni di utenti, anche in assenza di una vendita da parte della società madre cinese ByteDance.

Il destino della piattaforma è in parte affidato alla Corte Suprema, alla quale il gruppo ha chiesto con urgenza di bloccare l’applicazione della legge approvata dal Congresso ad aprile, che non lascia altra opzione che la vendita. Durante l’udienza di venerdì, diversi giudici della più alta corte degli Stati Uniti sono sembrati sensibili alle argomentazioni di sicurezza nazionale avanzate dal Congresso, che teme che il governo cinese stia sfruttando i dati degli utenti americani di TikTok. La decisione della Corte Suprema è attesa a giorni.

Divieto

In caso di divieto, spetterà al governo statunitense costringere i fornitori di applicazioni mobili a rimuovere il social network dalle loro piattaforme. TikTok non sarebbe più scaricabile. Gli utenti che già possiedono l’applicazione la manterrebbero, ma non potrebbero più aggiornarla, il che renderebbe difficile, se non impossibile, il suo utilizzo.