Sì alla tregua a Gaza, Trump annuncia l’intesa. Via libera di Israele e Hamas, subito liberi i primi 3 rapiti

Hamas ha comunicato ad Al Jazeera che una sua delegazione, guidata da Khalil al-Hayya, ha consegnato ai mediatori in Qatar ed Egitto la sua approvazione all’accordo per un cessate il fuoco e uno scambio di prigionieri a Gaza. «Abbiamo un accordo - ha annunciato Donald Trump su Truth - per gli ostaggi in Medio Oriente. Saranno rilasciati a breve».

Il ministro degli Esteri israeliano: "Accordo doloroso ma è importante liberare ostaggi"

«Siamo molto vicini» all’accordo sulla tregua a Gaza. «Nella nostra regione nulla è definitivo finché non è definitivo però ci sono pochissimi divari che rimangono e la mia speranza è che nel giro di qualche ora saremo in grado di concludere: se succederà domani avremo una riunione di governo in Israele per votare sull'accordo». Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar intervistato da Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai1 parlando dell’intesa su Gaza