Israele, scontro Netanyahu-ultradestra: la tregua rischia di slittare. Ancora raid a Gaza, oltre 80 morti

L’ultradestra israeliana si mette di traverso sulla tregua a Gaza, rischiando di far slittare a lunedì l’entrata in vigore dell’intesa raggiunta a Doha, che prevede il rilascio dei primi tre ostaggi. «Se l’accordo sarà approvato, presenteremo lettere di dimissioni e non faremo parte del governo. Ritorneremo solo se la guerra a Gaza riprenderà», ha dichiarato Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza nazionale e falco oltranzista, alla vigilia della riunione dell’esecutivo chiamata a votare sull’intesa.

Secondo i media israeliani, il primo ministro Benyamin Netanyahu sarebbe pronto a rinviare tutto a sabato sera, con i ministri che si incontreranno come previsto ma potrebbero sospendere la riunione fino alla fine dello Shabbat. Dopo il voto, gli oppositori avranno 48 ore per presentare ricorso alla Corte Suprema, il che spingerebbe l’implementazione dell’accordo a lunedì.