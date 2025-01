Intesa Israele-Hamas, i leader del G7 adesso auspicano una “piena attuazione dell'accordo”

I leader del G7 hanno definito l'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza «uno sviluppo significativo» e hanno esortato Israele e Hamas a lavorare per la sua «piena attuazione». «Si tratta di uno sviluppo significativo», ha affermato il G7 in una dichiarazione, esortando «tutte le parti a impegnarsi in modo costruttivo» nelle prossime fasi dei colloqui «per contribuire a garantire la sua piena attuazione e la fine permanente delle ostilità».

Sicurezza di Israele e aiuti umanitari

Il G7 ha inoltre ribadito il proprio sostegno alla sicurezza di Israele e ha esortato «l’Iran e i suoi alleati a cessare ogni ulteriore attacco contro» lo Stato ebraico. Il gruppo dei Paesi più sviluppati ha anche chiesto di risolvere «la catastrofica situazione umanitaria a Gaza, dove le condizioni continuano a deteriorarsi». «Esortiamo tutte le parti – si legge nel comunicato – a garantire il passaggio sicuro, rapido e senza ostacoli degli aiuti umanitari e ad assicurare la protezione dei civili, compresi gli operatori umanitari».