Israele e Hamas firmano ufficialmente l'accordo di tregua. Netanyahu: “Oggi vertice del gabinetto”

L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che i team negoziali israeliani e di Hamas hanno firmato a Doha un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi.

Una dichiarazione dell’ufficio di Netanyahu riportata dal Times of Israel afferma che il premier ha convocato una riunione del gabinetto di sicurezza per domani per votare l’accordo.

«Il gabinetto al completo si riunirà in seguito per approvare l’accordo», aggiunge la nota senza specificare se tale votazione si terrà anche venerdì o sabato, come un funzionario israeliano aveva detto in precedenza alla testata.

Il team negoziale israeliano ha chiamato Netanyahu poco prima delle tre del mattino ora italiana per informarlo che l’accordo era stato raggiunto. Il premier li ha ringraziati per i loro sforzi.

Anche le famiglie dei 98 ostaggi ancora nelle mani di Hamas sono state aggiornate e il premier ha incaricato le autorità di lavorare sui preparativi per accoglierli non appena saranno liberati. «Lo Stato di Israele è impegnato a raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, incluso il ritorno di tutti i nostri ostaggi, sia vivi che morti», aggiunge la nota dell’ufficio di Netanyahu.