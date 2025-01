La notte in cui Marte scomparve dal cielo: ecco cos'è successo. L'evento non si ripeterà fino al 2056

La notte del 14 gennaio sarà registrata nei diari degli osservatori delle Isole Canarie come la notte in cui Marte è scomparso dal cielo: è durata solo un’ora ed è stato un evento atteso, come tutti quelli che si verificano ciclicamente... ma questo non si ripeterà fino al 2056.

E’ stata colpa della Luna, che a causa della sua posizione nella rotazione intorno alla Terra - e di quella di Marte nella sua orbita - ha oscurato il Pianeta Rosso per chi lo guardava da questa parte dell’Atlantico, come ha spiegato oggi l’Instituto de Astrofìsica de Canarias (IAC).

Un evento astronomico irripetibile

Per completare l’effemeride, il fenomeno è coinciso proprio nel momento in cui la posizione di Marte nel cielo era opposta a quella del Sole e la più vicina possibile alla Terra. Cioè quando brilla di più di notte e quando può essere visto con il massimo dettaglio.