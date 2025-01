Missione umanitaria per Gaza, 50 tonnellate di aiuti partono dall’Italia

Prosegue l’impegno della Difesa italiana a sostegno della popolazione nella Striscia di Gaza. Questa mattina, dal porto di Monfalcone, è salpata una nave diretta a Cipro con a bordo oltre 50 tonnellate di beni di prima necessità, raccolti dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Gli aiuti per Gaza

Dopo l’arrivo al porto di Limassol, a Cipro, il materiale sarà trasferito a Gaza per supportare le comunità locali che vivono una situazione di estrema difficoltà.

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha autorizzato l’iniziativa, ha dichiarato: «L'Italia, anche in questa occasione, dimostra di essere al fianco di chi soffre e continuerà a fare tutto il possibile per dare speranza a chi, come a Gaza, vive momenti difficilissimi».

Un gesto che conferma l’impegno umanitario italiano in contesti di crisi, con un’attenzione particolare alle popolazioni colpite da emergenze umanitarie.