Tregua in Medio Oriente, disputa alla Casa Bianca. Trump si attribuisce il merito e Biden non ci sta: “Non ha fatto nulla”

«Se non fossimo stati coinvolti in questo accordo, l’accordo non si sarebbe mai concretizzato». Lo ha detto il presidente eletto Usa, Donald Trump intervistatoal Dan Bongino Show. «Abbiamo cambiato il corso delle cose, e lo abbiamo fatto in fretta, e francamente, è meglio farlo prima che io presti giuramento», ha aggiunto Trump che ha criticato duramente il presidente uscente Joe Biden per essersi preso il merito dell’accordo di cessate il fuoco: «Non ha fatto niente! Se non l’avessi fatto io, se non ci fossimo intromessi, gli ostaggi non sarebbero mai stati liberati».