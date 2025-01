Cade seggiovia in Spagna, numerosi feriti: 10 sono in gravi condizioni - VIDEO

Dieci delle persone coinvolte nell’incidente avvenuto stamane ad Astún, in Spagna, dove una seggiovia ha ceduto per un guasto, sono state trasportate in ospedale: lo riferiscono i servizi d’emergenza dell’Aragona. Di questi feriti, due sono sono stati ricoverati in condizioni gravi, mentre altri due «hanno avuto bisogno di assistenza rapida». Altre 20 persone, secondo il bollettino diramato, sono state assistite in loco senza necessità di trasporto in ospedale.

Un giovane, testimone degli eventi, ha raccontato alla televisione pubblica Tve di aver visto saltare un cavo nel meccanismo della seggiovia. «All’improvviso le seggiovie hanno iniziato a sobbalzare e la gente volava», ha raccontato. Secondo quanto riportato dai media, sono stati mobilitati cinque elicotteri e circa dieci ambulanze per evacuare i feriti negli ospedali più vicini.

"Tutti gli sciatori coinvolti" nell’incidente "sono già stati evacuati", così come le persone rimaste ferite "sono state assistite": lo ha scritto su X il capo della prefettura dell’Aragona, Fernando Beltrán Blázquez.