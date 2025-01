Cos'è TikTok, l'app di video brevi da 100 miliardi dollari

Ha 1 miliardo e mezzo di utenti attivi mensili nel mondo, è disponibile in 170 paesi nel mondo e in 70 lingue , ha un valore stimato fino a 100 miliardi di dollari compreso l’algoritmo. Sono i numeri di TikTok , l’app che ha conquistato giovani e influencer a colpi di video brevi, poi copiati da Instagram e YouTube .

L’app cinese di video sharing TikTok ha dichiarato che «lancerà un blackout» per i suoi 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, dopo che la Corte Suprema ha confermato una legge di disinvestimento o divieto che prende di mira l’app video. La legge obbliga ByteDance, la società madre cinese di TikTok, a vendere la piattaforma entro il 19 gennaio, il giorno prima del ritorno di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, altrimenti dovrà affrontare un divieto a livello nazionale.

Da domani dunque l’app potrebbe gradualmente spegnersi, non solo negli Usa ma anche in Europa. Tuttavia ancora non si sa davvero cosa realmente succederà. Una delle ricostruzioni emerse negli ultimi giorni, riportata da Bloomberg, è quella della possibilità di un ingresso in campo di Elon Musk. Inoltre Tump ha parlato con il presidente cinese Hi Jinping e si è detto disponibile a «salvare TikTok», offrendo al Ceo di TikTok Shou Chew un posto d’onore alla sua cerimonia di inaugurazione.