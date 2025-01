Allarme in Ue per il "ciclone" Trump: "Rischiamo di restare schiacciati". Timori su dazi e Green Deal

Il dossier dazi è strettamente legato a quello della difesa, e in Ue c'è chi spera che, venendogli incontro sull’aumento dei fondi per la Nato, l’ira di Trump possa attenuarsi. Il 5% indicato dal presidente americano è un numero irreale, semmai una strategia negoziale. Al momento gli alleati stanno negoziando ferocemente e il 3% poteva essere un buon punto di caduta (Trump non è il solo a chiedere un maggior impegno: la Polonia già viaggia intorno al 4,7% del Pil e la Lituania ha promesso un esborso). «Metteremo il turbo alle spese sulla difesa», ha sottolineato il segretario generale dell’Alleanza Mark Rutte.

Ma oltre ai quattrini c'è di più. Il futuro dell’Ucraina, ad esempio. La Nato ha appena avviato in Germania il comando per la gestione degli aiuti e dell’addestramento. Sopravviverà? E che ne sarà del suo percorso di adesione all’Alleanza? Infine, il rapporto con la Russia. Un accordo Putin-Trump sull'architettura della sicurezza europea senza coinvolgere Bruxelles (o Kiev) svuoterebbe di senso la Nato, che resterebbe in piedi come mero market place per l’industria bellica Usa. «Le nazioni si preparano ad un mondo post-europeo», avvertiva un editoriale del Wall Street Journal ad una manciata d’ore dall’inizio dell’era Trump.