Medio Oriente, Israele lancia l'operazione "Muro di ferro" in Cisgiordania. Hamas esorta i palestinesi a combattere

"Su indicazione del gabinetto politico-sicurezza, l'Idf, lo Shin Bet e la Polizia di Israele hanno avviato oggi un'operazione militare - denominata Muro di ferro - vasta e significativa per combattere il terrorismo a Jenin.

Questo è un ulteriore passo verso il raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo prefissati: rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria (Cisgiordania). Agiamo in modo sistematico e deciso contro l'asse iraniano ovunque esso estenda le sue mani: a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria. E non finisce qui". Lo ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu. Secondo il ministero della Sanità palestinese due persone sono state uccise e 25 ferite da quando le forze di sicurezza israeliane hanno lanciato l'operazione per contrastare il terrorismo a Jenin.

Hamas esorta i palestinesi in Cisgiordania a intensificare i combattimenti contro Israele in risposta all'offensiva militare dell'Idf nella città di Jenin. Lo riferisce Hamas in una nota. Anche ieri sera l'organizzazione fondamentalista ha lanciato un appello "all'escalation in Cisgiordania in tutte le sue forme per far fronte al terrorismo dei coloni e di Israele".