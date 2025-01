Turchia: incendio in un resort sciistico, 10 morti e oltre 30 feriti

Dieci persone sono morte e più di 30 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato durante la notte in un hotel nella località sciistica di Kartalkaya, nella Turchia centrale.

"Alle 03,27 (l'1,27 in Italia, ndr) è stato segnalato un incendio in un hotel nella stazione sciistica di Kartalkaya» ha detto il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya, «Purtroppo, il numero dei morti è salito a dieci e quello dei feriti a trentadue».

Quasi 270 tra vigili del fuoco e soccorritori stanno ancora lavorando per domare l’incendio, ha affermato il ministro su X. Il rogo è divampato ai piani superiori dell’hotel per cause ancora sconosciute e si è propagato rapidamente a causa del rivestimento in legno dell’edificio, hanno riferito i media turchi.

Secondo quanto riportato dal canale privato turco NTV, nell’hotel erano presenti 237 ospiti. L’incendio è divampato verso mezzanotte nella sala ristorante dell’hotel Grand Kartal, una struttura di 12 piani sulla cima di una catena montuosa a circa 170 chilometri a nord-ovest della capitale Ankara.