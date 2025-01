Attacco col coltello in Baviera, due morti tra cui un bimbo e due feriti gravi. Fermato un 28enne

Due persone sono morte, tra cui un bambino, e due persone sono state ferite in modo grave in un attacco con coltello ad Aschaffenburg, in Baviera. L'aggressione è avvenuta nel parco Schöntal, nel centro della città. Secondo i primi accertamenti, diverse persone sono state gravemente ferite. Non è ancora chiara la matrice dell’attacco con coltello. Secondo la polizia, però, non sussisterebbero ulteriori pericoli per i residenti. Gli agenti hanno fermato una persona, un afghano di 28 anni. Il giovane è sospettato di aver attaccato col coltello diverse persone.