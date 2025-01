Trump spiana la strada a Elon Musk per TikTok: «Se vuole» può acquistarla

presidente senza nascondere che non gli dispiacerebbe neanche un’acquisizione dell’app da parte di Larry Ellison, l'amministratore delegato di Oracle e uno degli uomini più ricchi al mondo.

L’apertura di Trump è arrivata nel corso di un evento alla Casa Bianca alla presenza degli amministratori delegati di Softbank, Oracle e OpenAI per annunciare il progetto Stargate, la joint-venture fra i tre colossi per la costruzione di infrastrutture per l’IA. Un’iniziativa gelata da Musk che, con la sua xAI, è uno dei protagonisti della corsa all’intelligenza artificiale.

Commentando un post di OpenAI sul progetto, Musk ha scritto: «Non hanno i soldi. Softbank ha ben meno di 10 miliardi garantiti». La risposta di Sam Altman, il ceo della startup a cui fa capo ChatGPT, non si è fatta attendere: «Rispetto i tuoi successi. Mi rendo conto che quello che è buono per il Paese non è sempre ottimale per le tue aziende ma nel tuo nuovo ruolo mi auguro che tu dia la priorità agli Stati Uniti», ha detto lanciando una frecciatina al 'first buddy'.