Putin pronto al dialogo con Trump: la Russia apre a negoziati su Ucraina e disarmo nucleare

Il presidente russo, Vladimir Putin , è pronto a un colloquio con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , che lo ha esortato a sedersi presto al tavolo per trovare un accordo che ponga fine alle ostilità in Ucraina . Lo ha dichiarato ai cronisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov . «Putin è pronto, siamo in attesa di segnali, tutti sono pronti», ha spiegato Peskov che, interpellato su una possibile telefonata già nel fine settimana, ha risposto che «è difficile da prevedere, vi terremo aggiornati non appena accadrà qualcosa, se accadrà qualcosa».

«La palla è nel campo degli americani, che hanno bloccato tutti i contatti sostanziali con il nostro Paese», ha detto ancora Peskov secondo l’agenzia Interfax. Il portavoce del Cremlino ha però aggiunto che «nelle condizioni attuali (...) è necessario tenere conto di tutti i potenziali nucleari. Ed è impossibile, ad esempio, svolgere una conversazione senza tenere conto dei potenziali nucleari di Francia e Gran Bretagna».

«Tutto quello che può portare alla pace va fatto. La posizione espressa dal presidente degli Stati Uniti è giusta, non ha cambiato la linea politica degli Stati Uniti a sostegno dell’Ucraina, ma nello stesso tempo essere dalla parte dell’Ucraina non significa non volere la pace»: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno 'Sconfiggere l’Hiv in Africa: un obiettivo possibile', promosso dal programma Dream della Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.