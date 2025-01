Attacco al supermercato in Francia, la Procura antiterrorismo indaga

La Procura nazionale antiterrorismo (Pnat) ha assunto il controllo delle indagini sull’aggressione avvenuta oggi in un supermercato di Apt, vicino ad Avignone. Un uomo di 32 anni, di nazionalità francese, armato di coltello e gridando «Allah Akbar», ha attaccato un cliente alla cassa e una guardia di sicurezza. Il cliente è stato colpito al volto e preso a pugni, mentre la guardia è rimasta ferita durante la colluttazione per sottomettere l’assalitore. Entrambe le vittime non sono in pericolo di vita, secondo quanto riferito dal Pnat.

L’aggressore, con precedenti penali per violenza, associazione a delinquere e fabbricazione di esplosivi, era schedato nel Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). È stato preso in custodia dalla polizia. Il Pnat ha aperto un’inchiesta per «tentato omicidio in relazione a un’impresa terroristica» e «associazione criminale terroristica finalizzata alla commissione di crimini contro le persone».