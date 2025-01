Attacco israeliano nel Sud del Libano: un morto e diversi feriti

Si registra un morto fra le persone ferite dal fuoco delle forze israeliane contro residenti nel sud del Libano. Lo riferisce il ministero libanese della Sanità.

Stamattina era stata Al Jazeera a riferire che cinque persone sono state ferite dal fuoco dell’esercito israeliano (Idf) nel tentativo di tornare nei villaggi del Libano meridionale, nonostante l’avvertimento dell’Idf di non farlo.

Secondo l’accordo di cessate il fuoco, Israele avrebbe dovuto ritirarsi oggi dal Libano meridionale, ma ha già dichiarato che non lo farà finchè l’intesa non sarà «pienamente applicata dal Libano». Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che «gli impegni delle parti» per la tregua «devono essere completati il prima possibile affinchè il Libano mantenga la sovranità su tutto il suo territorio».