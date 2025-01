Baltico, la Svezia sequestra una nave per il sabotaggio di un cavo sottomarino in fibtra ottica

La Svezia ha annunciato di aver sequestrato una nave sospettata di aver danneggiato un cavo in fibra ottica sotto il Mar Baltico che collega il Paese alla Lettonia, che ha inviato una nave da guerra per indagare sull'ultimo apparente atto di sabotaggio. L’ultimo incidente è avvenuto mentre le nazioni che si affacciano sul Mar Baltico si affannano a rafforzare le proprie difese dopo i sospetti sabotaggi di cavi sottomarini avvenuti negli ultimi mesi, con alcuni osservatori che hanno incolpato la Russia. I procuratori svedesi hanno aperto un’indagine per «sabotaggio aggravato», secondo una dichiarazione dell’ufficio del procuratore della nazione scandinava. «Una nave sospettata di aver commesso il sabotaggio è stata sequestrata», ha aggiunto il comunicato. In precedenza, la marina lettone aveva dichiarato di aver individuato una «nave sospetta», la Michalis San, vicino al luogo dell’incidente insieme ad altre due navi. Diversi siti web che seguono il traffico navale hanno detto che la Michalis San era diretta in Russia. «Abbiamo una nave da guerra che pattuglia il Mar Baltico 24 ore su 24, giorno e notte, il che ci ha permesso di inviarla rapidamente una volta appreso il danno», ha detto il comandante della marina lettone Maris Polencs durante un briefing. Il primo ministro Evika Silina ha dichiarato che Riga ha informato le autorità svedesi e che i due Paesi stanno collaborando per rispondere all’incidente.