Cinque cose da sapere su DeepSeek: l'intelligenza artificiale che viene dalla Cina

DeepSeek sembra sbucato dal nulla per gettare nel panico Wall Street. Ma cosa sappiamo - e cosa c'è da sapere - sul fenomeno dell’intelligenza artificiale che viene dalla Cina?

Cos'è DeepSeek?

E' un’azienda cinese di intelligenza artificiale i cui modelli, come l’R1 recentemente introdotto per la risoluzione di problemi complessi, hanno ottenuto valutazioni di prestazioni elevate. L’app DeepSeek è attualmente la più scaricata per iPhone negli Stati Uniti.

Perché gli investitori sono preoccupati?

Era convinzione diffusa che le aziende di intelligenza artificiale avessero bisogno di costosi chip e computer all’avanguardia per addestrare i sistemi e questo ha giustificato enormi spese da parte delle più grandi aziende tecnologiche statunitensi, come Alphabet e Meta. Ma nonostante DeepSeek non abbia quella potenza di fuoco finanziaria, i suoi modelli sono ancora più o meno alla pari con i principali rivali statunitensi. DeepSeek afferma di utilizzare chip meno avanzati, combinati con innovative tecniche di addestramento dei modelli.