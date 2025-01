L'Ue rinnova le sanzioni a Mosca: è allerta nel Baltico. L’Ungheria ha tolto il veto

Viktor Orban è rientrato nei ranghi. L’Ungheria ha tolto il veto - dopo una dichiarazione di rassicurazione della Commissione sulle forniture di gas e petrolio, definita totalmente aleatoria - e l’Unione Europea ha rinnovato le sanzioni alla Russia per altri sei mesi. Un finale scontato, data la posizione assunta da Donald Trump la settimana scorsa: o Mosca accetta la trattativa, aveva minacciato il presidente Usa, o andrà incontro a più restrizioni.

«L’Ue mantiene le promesse», ha commentato l’alto rappresentante Kaja Kallas, precisando che la garanzia europea sull'energia era «importante per Budapest».

Il prolungamento delle sanzioni spiana la strada ai negoziati sul 16esimo pacchetto, che dovrebbe vedere un ulteriore giro di vite contro la flotta ombra russa. Nel fine settimana, nel Baltico, si è verificato l’ennesimo incidente ai danni di un’infrastruttura sottomarina (un cavo connettore danneggiato) e di nuovo i sospetti puntano verso il Cremlino. «Le azioni ibride della Russia stanno aumentando in frequenza e intensità in tutta l’Ue: la nostra incapacità di scoraggiare tali azioni invia un segnale pericoloso a qualsiasi aggressore perché la debolezza li incoraggia e questo è molto chiaro», ha avvertito Kallas. «Se non agiamo ora, rischiamo ulteriori aggressioni ed è essenziale aumentare i costi per coloro che sono dietro questi attacchi».