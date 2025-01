Gaza, il ritorno degli sfollati e il futuro degli ostaggi tra speranza e macerie: 300mila palestinesi tornano a casa

Secondo Hamas, circa 300mila palestinesi stanno tornando verso il nord della Striscia di Gaza, un movimento che rappresenta un segno di speranza ma anche di dolore. Le strade sono disseminate di macerie e sorvegliate dalle truppe israeliane, pronte a intervenire in caso di minacce. Il ritorno, seppur carico di emozioni, è segnato dalla devastazione che domina il paesaggio.

Il delicato equilibrio degli scambi di ostaggi

Giovedì è atteso un nuovo scambio di ostaggi, un momento cruciale per il mantenimento della tregua. La Jihad Islamica ha pubblicato un video in cui appare Arbel Yehoud, una delle persone rapite, cercando di rassicurare i propri cari. Il mancato rilascio della donna nei giorni scorsi aveva temporaneamente bloccato i movimenti verso nord. Finora, la morte di otto ostaggi è stata confermata, mentre 18 prigionieri ancora vivi sono nelle mani di Hamas. Un ulteriore scambio è previsto per sabato.