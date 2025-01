Scoperto un asteroide con 1,2% di probabilità di colpire la Terra nel 2032. Al lavoro la task force Onu

Sale l’attenzione internazionale nei confronti dell’asteroide 2024 YR4, che potrebbe colpire la Terra il 22 dicembre 2032 con una probabilità stimata pari all’1,2%: il tema sarà affrontato la prossima settimana a Vienna nella riunione già prevista dello Space Mission Planning Advisory Group dell’Onu, per valutare le possibili azioni da intraprendere per mitigare l’eventuale rischio. Lo rende noto l'Agenzia spaziale europea, che presiede il gruppo e che in queste ore sta monitorando attentamente l’asteroide con il suo Ufficio di difesa planetaria.

Attualmente il sasso cosmico, grande tra i 40 e i 100 metri, si sta allontanando dalla Terra quasi in linea retta, rendendo difficile determinare con precisione la sua orbita. Nei prossimi mesi inizieremo a perderlo di vista dalla Terra: per questo l’Esa coordinerà le osservazioni con telescopi sempre più potenti, che culmineranno nell’uso del Very Large Telescope dell’Osservatorio europeo australe in Cile, per raccogliere quanti più dati possibili. «È possibile che l’asteroide 2024 YR4 scompaia dalla vista prima che si possa escludere del tutto qualsiasi possibilità di impatto nel 2032. In questo caso - spiega l’Esa - l’asteroide rimarrà probabilmente nella lista dei rischi fino a quando non tornerà osservabile nel 2028».