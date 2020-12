Morto di Covid il cantautore messicano Armando Manzanero, duettò con Gino Paoli

Il cantautore messicano Armando Manzanero, noto come "il re del romanticismo" e considerato tra i più importanti musicisti della storia del Paese, è morto oggi all’età di 85 anni per complicazioni dovute a Covid-19. Lo riportano i media messicani. «Con grande dolore, piango la morte del maestro Armando Manzanero, uno dei più grandi compositori del Messico, le sue canzoni sono una parte definitiva dell’educazione sentimentale dei messicani. Generoso e sorridente, sempre impegnato per la cultura. Grazie mille», ha scritto su Twitter la ministra della Cultura del Messico, Alejandra Frausto.

Ricoverato il 17 dicembre a causa del Covid

L’autore di classici della musica romantica messicana era stato ricoverato il 17 dicembre a Città del Messico dopo essere risultato positivo a Covid-19. Cinque giorni dopo, è stato intubato per difficoltà respiratorie. Nonostante le speranze di medici e familiari dopo alcuni segnali di miglioramento, Manzanero è morto questa mattina.

70 anni di carriera, oltre 400 canzoni

Originario di Merida, nello stato dello Yucatan, Manzanero ha composto, durante 70 anni di carriera, oltre 400 canzoni, con innumerevoli dischi venduti e riconoscimenti, tra i quali un premio Grammy alla carriera nel 2014. Noto anche in Italia fra gli amanti della musica romantica, il cantautore si esibì nel giugno 1986 in un duo con Gino Paoli nel programma di Rai 1 "Mundialissima Show" di Gianni Minà. «Armando Manzanero era un uomo del popolo, per questo mi dispiace molto per la sua morte. Un grande compositore», ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, nella sua conferenza stampa mattutina. «Inviamo ai suoi familiari e ai suoi amici, a tutti i cantautori, le nostre condoglianze per questa sfortunata perdita per il mondo artistico», ha aggiunto il capo di stato, che ha voluto concludere la conferenza con la canzone «Adoro» di Manzanero.

