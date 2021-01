"Scivola" tutto sulle note del cantautore messinese Cabrio

“Scivola” è il nuovo brano di Cabrio, disponibile dal 15 gennaio 2021 in streaming e in tutti i digital store. Il cantautore pop messinese, che scrive “Canzoni tristi che sembrano felici”, con “Scivola” gioca la carta del sentimento più struggente. Il brano è la descrizione di un amore che finisce, nonostante la sua forza. È il prevalere di una scelta razionale sul sentimento. Stavolta la canzone triste non sembra felice, anzi si mostra per quello che è: “Scivola” è un tramonto invernale, però in qualche modo anche un nuovo inizio. Per questo è stata fatta la scelta di pubblicarlo nei primi giorni dell’anno. “Scivola parla di una storia d’amore che deve finire. Lui è costretto ad abbandonare lei, nonostante il sentimento che li lega. Lascia a lei un dono che può far bene o male, cioè la sua presenza costante anche se è il momento di andarsene e cambiare rotta. Nonostante tutto, il nome di lei rimarrà inciso sulla pelle di lui per sempre”. Dal punto di vista musicale, Cabrio prosegue la strada preannunciata nella bonus track contenuta nel recente ep “Duepuntozero”, con protagoniste sonorità più acustiche: “Il pianoforte è malinconico, l’atmosfera è rock. Le sonorità rappresentano un salto nel passato, un bel mix quasi sanremese”.

Da sempre molto creativo e prolifico, Cabrio ha spesso pubblicato singoli che non hanno mai fatto parte dei suoi album: “Il profeta lo scrisse” (2017), “Io ci voglio credere” feat. Ricky Portera (2017), “Fly” feat. Dinastia (2017), “Fly” feat. Ricky Hombre Libre (2018), la cover “Il grande Mazinga” (2020) che ha riscosso una notevole attenzione, con più di 36.000 visualizzazioni e passaggi in numerose radio nazionali e internazionali.

Cabrio (Angelo Soraci), chitarrista apprezzato, ha suonato tra gli altri con Massimo Luca, Paolo Pilo e Ricky Portera. Ha partecipato nel 2014 alla semifinale nazionale de "Il Cantagiro" e a "Sanremo Giovani" con il brano “Pensa”; nel 2015 è entrato tra i 60 finalisti al Festival con “Piccola (ma che storia è mai questa?)”. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo ep autoprodotto, “Pensa”. “Penso a lei” è stata tra le canzoni semifinaliste di "Area Sanremo" 2019 ed è stata selezionata tra le 150 finaliste di "Primo Maggio Next 2020". Nel 2019 ha vinto il contest “City of guitars”, a Locarno (CH). Nel 2020 ha pubblicato il suo secondo ep, “Duepuntozero”. E' anche ideatore del format di intrattenimento "#acasadicabrio" e della pagina di micro-recensioni musicali "@leuovaindie". È co-autore e co-conduttore del podcast "Ca(l)cio e pepe".

