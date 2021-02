Il nuovo singolo, "Amarsi è un miracolo". Ritorna Alberto Urso

Un anno fa proprio in questi giorni era uno degli artisti più attesi del 70esimo Festival di Sanremo: la straordinaria e smagliante vittoria ad Amici, il successo del suo primo album, lo straripante amore del suo pubblico lo collocavano fra i papabili del podio sanremese o comunque il pronostico era di un grande piazzamento.

La classifica non lo ha molto premiato, ma il pubblico ha ugualmente apprezzato la sua canzone, “Il Sole ad Est”, e la sua esibizione, nella serata dei duetti, con un’autentica icona della canzone italiana, la grandissima Ornella Vanoni, sulle note de “La voce del silenzio”. Alberto Urso è un artista giovane, ma dalla grande tempra, forgiata in tanti anni di gavetta e in uno show senza esclusione di colpi come Amici, dove ha letteralmente trionfato nel 2019: questa sua grande forza e questo straordinario amore per la musica lo portano sempre a fare esperienze nuove, a non fermarsi mai, e, soprattutto a rimanere sempre concentrato per scrivere canzoni e andare avanti nel suo percorso.

Su Facebook Alberto Urso ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo “Amarsi è un Miracolo.” Dal 12 febbraio il brano sarà presente su tutte le piattaforme digitali con etichetta Polydor/Universal Music, mentre è già disponibile in pre order e in presave su Spotify. E c’è da giurarci che dopo l’annuncio di ieri saranno tantissimi i fans di Alberto che vorranno ascoltare anche pochi secondi della sua nuova creatura musicale.

A centinaia sono giunti i commenti in poche ore sui suoi frequentatissimi social dove Alberto dialoga costantemente con il suo pubblico, racconta una parte di sé, della sua vita di artista ma anche di ragazzo che si affaccia alla vita inseguendo il suo sogno nella musica.

“Amarsi è un Miracolo” è stato scritto dallo stesso Alberto Urso assieme a Daniele Coro e Diego Mancino. Il brano racconta della grande forza dell’amore, una forza unica, che quando è vera è in grado di superare ogni avversità. E se ci sono momenti in cui è necessario fare scelte importanti e difficili che prevedono anche la lontananza dalla persona amata, la vita può dare sempre occasioni per rivedersi, rincontrarsi e per ricominciare perché l’amore vero non passa mai. Un inno all’amore dunque quello di Alberto Urso che, musicalmente permette alla sua grande voce di esprimersi al meglio e di emozionare con la musica e con la sua grande carica interpretativa.

Dopo la conclusione del 2020, caratterizzata a Natale dalla partecipazione in qualità di ospite al musical a Londra della star gallese Katherine Jenkis, il 2021 di Alberto Urso ricomincia sempre all’insegna della musica. Il cantante messinese già lo scorso novembre sulle sue pagine Facebook aveva annunciato nuovi progetti musicali. E c’è da immaginare che arriveranno prestissimo.

© Riproduzione riservata