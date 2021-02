I Daft Punk si sono sciolti dopo 28 anni

Si sciolgono i Daft Punk. A darne notizia lo stesso due con un video di otto minuti su Youtube, intitolato "Epilogue", Epilogo. Ventotto anni di musica insieme, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter hanno annunciato lo scioglimento. Nel video, che porta la data del 22 febbraio 2021, uno dei due fa esplodere l’altro con un timer sulla schiena. Sessanta secondi di attesa, il fischio del vento e l’esplosione. Poi, le immagini di lande desolate. A confermare lo sciogliemento è stato il publicist del duo a Variety.

Il duo parigino ha iniziato tra il 1992 e il 1993 e ha avuto successo a partire dalla fine degli anni Novanta, combinando musica house, techno, e rock. Il primo album è "Homework", che esce nel 1996: "Da Funk" è uno dei singoli di successo estratti proprio da quest’album, che li porta alla ribalta. "Get Lucky" è però forse uno dei brani più conosciuti dei Daft Punk, che ha raggiunto la top 10 in almeno una trentina di Paesi diversi. Nel 2001 l’uscita di "Discovery", nel 2005 la consacrazione del successo con "Human After All", dal quale sono estratti i singoli "Robot Rock", "Technologic", "Human After All" e "The Prime Time of Your Life". Poi, nel 2013, l’album "Random Access Memory": all’interno l’omaggio a Giorgio Moroder, con il brano "Giorgio by Moroder" nel quale si sente la voce dello stesso Moroder.

Il duo non solo ha rivoluzionato il mondo della musica ma ha anche sperimentato profondamente a livello visuale e di storytelling: Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter non sono infatti mai comparsi in tv o sui media con il loro volto, ma sempre coperti da caschi metallici integrali. Ed è così che hanno fatto la loro comparsa nel film d’animazione ‘Interstella 5555’.

Rolling Stone li ha citati al 12esimo posto nella top 20 dei ‘Greatest Duos of All Time’.

