Il "re del liscio" Raul Casadei ricoverato per Covid

Raul Casadei, 83 anni, il "re del liscio"romagnolo è ricoverato per Covid, da ieri pomeriggio, all’ospedale Bufalini di Cesena. La notizia, anticipata da «Il Resto del Carlino» è stata confermata all’Agi dall’Ausl della Romagna. Chiusi nel "recinto" di Villamarina di Cesenatico i familiari del musicista che sono stati contagiati e rimangono in isolamento domiciliare.

E’ la stessa Carolina Casadei, figlia di Raoul, a descrivere sulle pagine del quotidiano lo stato di salute del padre: «Sta benino e la nostra preoccupazione maggiore è stata quando abbiamo notato sul saturimetro che la saturazione era bassa. Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto 2020, i medici che sono venuti a casa a fargli l’ecografia ai polmoni e hanno visto che aveva un pò di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo. Lui si è convinto, ma forte com'è con una tempra da leone - conclude la figlia del musicista - è entrato in ambulanza da solo, con le sue gambe, senza barella, in quanto non accusava affanno».

