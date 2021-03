Nuove uscite discografiche, da McCartney al post Sanremo con Ermal Meta e Aiello

Accanto a tutte le uscite seguite al Festival di Sanremo, che fisiologicamente catturano l’attenzione per quel che riguarda il mercato italiano, all’estero l’industria discografica non smette di sbuffare novità. «The Kiss Of Venus» è il primo singolo che anticipa il prossimo progetto discografico di Paul McCartney dal titolo «IIImagined», una rivisitazione dei brani di «McCartney III» in collaborazione con artisti provenienti dalle più disparate scene musicali, da Damon Albarn a Beck, da St. Vincent a Anderson.Paak; questo primo singolo è realizzato insieme al rapper classe '95 Dominic Fike.

Tornano agli inediti dopo due anni di silenzio gli Imagine Dragons, e lo fanno con un EP contenente due brani: «Follo You» e «Cutthroat».

Fuori anche «One Last Time», singolo che anticipa l’uscita del prossimo attesissimo album di LP, vero nome Laura Pergolizzi, chiare origini italiane ma statunitense a tutti gli effetti. Non ci sono stati annunci circa un nuovo album, ma alla mezzanotte di giovedì è uscito anche «Slow Clap», nuovo singolo dell’ex voce dei No Doubt Gwen Stefani.

La carrellata internazionale si chiude con «Revelaciòn», il nuovo disco di Selena Gomez e, forse, anche l’ultimo della cantante e attrice. Il doppio ruolo, come rivelato a Vanity Fair, le toglierebbe credibilità e il successo commerciale non le basterebbe più; così questo potrebbe essere il suo ultimo tentativo discografico prima del ritiro.

Inutile dire che il mercato nazionale è fortemente condizionato dai dischi dei cantanti in gara al Festival di Sanremo. Fuori oggi «Nuda» di Annalisa, «Meridionale» di Aiello, «Tribù urbana» di Ermal Meta, classificato terzo nella graduatoria finale del festival, «Mareducato» di Gio Evan, «Tante care cose» di Fulminacci e «Sono io» di Wrongonyou, in gara nella categoria Nuove Proposte.

