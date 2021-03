Sanremo: Colapesce-Dimartino ancora primi in radio e 4 brani del Festival in classifica Billboard

Anche questa settimana (12-18 marzo) «Musica leggerissima» di Colapesce-Dimartino è al comando della classifica EarOne Airplay Radio. Al secondo posto «Chiamami per nome» di Francesca Michielin-Fedez che guadagna 5 posizioni e precede «Fireworks» dei Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks (confermato al terzo posto). Completano la top 10 «Right Now» di Sophie and The Giants (quarto posto, -2), «La genesi del tuo colore» di Irama (quinto posto, +8), «Wère Good» di Dua Lipa (confermata al sesto posto), «Dieci» di Annalisa (settimo posto, +11), «All You Ever Wanted» di Rag'N'Bone Man (ottavo posto, +7), «Glicine» di Noemi (nono posto, +1) e «La canzone nostra» di Mace, Blanco & Salmo (decimo posto, -2). Le tre più alte nuove posizioni sono: «Follow You» degli Imagine Dragons (posizione 15), «Hold On» di Justin Bieber (posizione 80) e «Heat Above» (posizione 81).

La classifica EarOne Airplay Italia

I primi cinque posti sono occupati da altrettanti brani in gara a Sanremo 2021: «Musica leggerissima» di Colapesce-Dimartino, «Chiamami per nome» di Francesca Michielin-Fedez (+1), «La genesi del tuo colore» di Irama (+5), «Dieci» di Annalisa (+7) e «Glicine» di Noemi (+1). Tra le prime dieci posizioni troviamo «La canzone nostra» di Mace, Blanco & Salmo (sesto posto, -2), «Inuyasha» di Mahmood (settimo posto, -5), «Zitti e buoni» dei Maneskin (ottavo posto, -1), «Solo noi» di Achille Lauro (nono posto, +1) e «Venere e Marte» di Takagi & Ketra, Marco Mengoni & Frah Quintale (decimo posto, -1).

«Fireworks» dei Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks è al comando della Classifica EarOne Airplay Dance. Secondo e terzo posto per «Your Love (9PM)» di ATB, Topic & A7S (+1) e «Paradise» di Meduza feat. Dermot Kennedy (-1).

"Chiamami per nome» di Francesca Michielin-Fedez guadagna due posizioni e si porta al comando della classifica EarOne Airplay TV, si conferma al secondo posto «Musica leggerissima» di Colapesce-Dimartino. Guadagna quattro posizioni e si porta al terzo posto «Dieci» di Annalisa.

Nessuna novità nei primi due posti della classifica EarOne Airplay Radio Indipendenti: «Musica leggerissima» di Colapesce-Dimartino e «Glicine» di Noemi precedono «Voce» di Madame (+4). Invece la classifica EarOne Airplay TV Indipendenti è guidata anche questa settimana da «Musica leggerissima» di Colapesce-Dimartino. Guadagna due posizioni e sale al secondo posto «Voce» di Madame. Terzo posto per «Glicine» di Noemi.

4 brani di Sanremo in classifica globale Billboard

Per la prima volta quattro brani cantati in italiano, e lanciati da Sanremo 2021, entrano nella Billboard Global Excl. U.S. del 20 marzo, che considera i 200 pezzi più ascoltati in streaming e venduti in digitale al mondo, esclusi gli Stati Uniti. Al numero 100 c'è "Chiamami per nome" di Francesca Michielin e Fedez, canzone arrivata seconda al festival, con 11,4 milioni di stream e 3.300 download. Alle spalle della coppia, al numero 106, i vincitori del Festival, pronti a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest: i Maneskin, con "Zitti e buoni", 11,1 milioni di stream e 3.500 download. "Musica Leggerissima" di Colapesce e Dimartino e "Voce" di Madame debuttano rispettivamente alle posizioni 120 e 146 della classifica: il primo brano, quarto classificato al Festival di Sanremo, è il più venduto, con 4.800 download e oltre a 9,3 milioni di stream, fuori dagli Stati Uniti, mentre Voce raccoglie 8,8 milioni di stream e 1.500 download.

© Riproduzione riservata