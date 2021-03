Una playlist per te. Quando la musica canta la Musica (leggerissima)

Note a margine della vita. E nulla di autoreferenziale. Quando la musica canta se stessa entra nel mondo delle idee e gli dà carne, arpeggia tra le categorie a priori dell'esistenza, muove tra le sue metafore e le nostre similitudini. La musica assomiglia alla vita. Con le sue introduzioni, il tema e le sue variazioni, volti e rivolti e risvolti, le strofe minori ma anche gli sprazzi di ritornelli maggiori, le code, il finale. Parole prestate ai suoni. Suoni alle dimensioni.



C'è che "Musica è la danza regolare di tutti i tuoi respiri su di me".

Tu "Metti un po' di musica leggera perchè ho voglia di niente/Anzi leggerissima".

Allora..."Chi fermerà la musica/L'aria diventa elettrica/E un uomo non si addomestica/Le corde mi suonano forte/La molla è carica".

Se "Vivo per lei perchè mi fa vibrare forte l'anima/È una musa che c'invita a sfiorarla con le dita/Attraverso un pianoforte la morte è lontana/Io vivo per lei".

Perchè "Una musica può fare/Salvarci sull'orlo del precipizio/Quello che la musica può fare".

